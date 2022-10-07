В Уфе 7 и 8 октября ГИБДД проведет массовые проверки водителей

7 и 8 октября в Уфе ГИБДД проведет массовые проверки водителей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу и субботу, 7 и 8 октября, в Уфе ГИБДД проведет массовые проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба городской Гостоавинспекции.

Как уточнили в дорожной полиции, рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Инспекторы также будут выявлять водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также перевозят детей с нарушениями норм безопасности.

В башкирском управлении ГИБДД передали, что вечером 7 октября массовые проверки водителей в Уфе будут организованы на улице Менделеева, а 8 числа - на Демском шоссе.