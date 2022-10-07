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Общество7 октября 2022 9:36

МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане и порывах ветра

В целом в республике будет облачная погода с прояснениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Днем 8 октября местами по Башкирии поднимется западный ветер до 16 метров в секунду, а на отдельных участках автодорог ночью и утром возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Днем 8 октября местами по Башкирии поднимется западный ветер до 16 метров в секунду, а на отдельных участках автодорог ночью и утром возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 8 октября местами по Башкирии поднимется западный ветер до 16 метров в секунду, а на отдельных участках автодорог ночью и утром возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом в республике будет облачная погода с прояснениями. Днем пройдут небольшие дожди, местами до умеренных. Температура воздуха после захода солнца опустится до +2, +7°. Днем столбики термометров покажут +8, +13°.