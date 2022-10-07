Фотоловушка нацпарка «Башкирия» засняла семейство лосей с двумя детенышами

фото: vk.com // Национальный парк "Башкирия"

Фотоловушка в национальном парке «Башкирия» засняла семейство лосей с двумя детенышами. Об этом в соцсетях 6 октября рассказали представители заповедника. Они опубликовали видео прогулки диких животных.

– Мама, папа, два детеныша поздним вечером прогуливались по лесу чинно, но с оглядкой. Сначала на дорогу вышла лосиха, за ней два подростка, которые тут же склонились над лужей. Замыкал процессию глава семьи с раскидистыми рогами, – рассказали в нацпарке.

В заповедники предупредили, что лосям на пути лучше не попадаться. Они могут не заметить человека из-за плохого зрения, но учуять и услышать – запросто. Если эти животные почувствуют опасность, то начнут погоню. Отважнее всего в таких случаях себя ведет самка, защищающая потомство.