Вахтовик из Башкирии на внедорожнике сорвался в карьер с 6-метровой высоты и погиб

фото: ГИБДД Челябинской области

В Карталинском районе Челябинской области вахтовик из Башкирии за рулем внедорожника сорвался в карьер, на котором работал, и разбился насмерть. Об этом сообщили коллеги из «КП-Челябинск».

Инцидент произошел вечером 5 октября. 52-летний мужчина на Renault Duster ехал по временной объездной дороге на территории предприятии по добыче полезных ископаемых и проигнорировал запрещающий знак. Иномарка съехала с проезжей части, рухнула с 6-метровой высоты в карьер и приземлилась на крышу. Автомобиль зажало крупными каменными блоками. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Экскаватор предприятия перевернул машину на колеса, после чего спасатели отключили ее аккумулятор, достали тело погибшего и передали его сотрудникам правоохранительных органов.