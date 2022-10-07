При пожаре в жилом доме в Уфе сотрудники МЧС спасли 18 человек

фото: МЧС РБ

При пожаре в 9-этажном жилом доме по улице Лесотехникума в Уфе сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе шестерых детей. Еще 42 жильца были эвакуированы. Об этом рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на восьмом этаже поступило на пульт диспетчера службы спасения в 6:43 утра 7 октября. Прибывшие на место происшествия пожарные вывели из дома людей, которым грозила опасность, и потушили огонь к 7:11. Погибших и пострадавших нет.