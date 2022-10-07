Парламент Башкирии предложил решение проблемы роста цен на армейкую экипировку

Парламент Башкирии предложил решение проблемы роста и ажиотажного спроса на армейскую экипировку на фоне частичной мобилизации Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Башкирии предложил решение проблемы роста и ажиотажного спроса на армейскую экипировку на фоне частичной мобилизации. Накануне депутаты и глава Минторга Алексей Гусев встретились с представителями предприятий по производству и продажи соответствующей спецодежды. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, сейчас сложность на рынке армейской экипировки состоит в том, что ажиотажный спрос есть, пока идет частичная мобилизация, и удовлетворять его надо сейчас. Муниципалитеты формируют заявки по закупке обмундирования, но купить товар не могут: либо его нет, либо он сильно подорожал. Полки профильных магазинов опустели: продавцы не закупают спецодежду у поставщиков по завышенным ценам из-за страха не распродать остатки, а производители переориентировались на крупные заказы и приостановили работу с мелкими торговыми точками.

Для решения проблемы ажиотажного спроса парламент предложил изменить формат закупок.

– Сейчас у каждого муниципалитета свой перечень необходимых товаров, и каждый обзванивает примерно один и тот же круг предприятий, создавая тот самый ажиотаж. Целесообразно сделать общий перечень и централизованно его отрабатывать. Финансировать эти закупки тоже нужно будет через единый фонд, – пояснил Толкачев.

По его словам, большие заказы позволят получать товар в приоритетном порядке и распределять его по муниципалитетам.

Ранее «КП-Уфа» писала, что парламент Башкирии обратился в ФАС из-за роста цен на армейскую экипировку.