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Общество7 октября 2022 5:56

Воспитанника ФК «Уфа» оштрафовали на 400 тыс. рублей по делу о покупке военника

Прокурор запрашивал для Дмитрия Белозерова 2.6 млн
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ленинский районный суд Уфы оштрафовал бывшего игрока молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Дмитрия Белозерова на 400 тыс. рублей

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал бывшего игрока молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Дмитрия Белозерова на 400 тыс. рублей

7 октября Ленинский районный суд Уфы оштрафовал бывшего игрока молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Дмитрия Белозерова на 400 тыс. рублей по делу о покушении на покупку военного билета. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, на заседании 5 октября спортсмен признал свою вину. Прокурор запрашивал для него штраф в 2,6 млн рублей. Адвокат Белозерова просил прекратить дело и освободить подзащитного от уголовной ответственности.

Ранее по аналогичным делам судили экс-игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев»: Владислава Лукина оштрафовали на 2,2 млн рублей, Михаила Воробьева – на 2 млн, а Анвар Сулейманов получил пять лет условного срока.

5 октября в Уфе задержали и заключили под стражу замначальника по призыву военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов. Его обвинили в получении крупной взятки за помощь местному жителю в освобождении от призыва.