Воспитанника ФК «Уфа» оштрафовали на 400 тыс. рублей по делу о покупке военника

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал бывшего игрока молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Дмитрия Белозерова на 400 тыс. рублей

7 октября Ленинский районный суд Уфы оштрафовал бывшего игрока молодежной команды футбольного клуба «Уфа» Дмитрия Белозерова на 400 тыс. рублей по делу о покушении на покупку военного билета. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, на заседании 5 октября спортсмен признал свою вину. Прокурор запрашивал для него штраф в 2,6 млн рублей. Адвокат Белозерова просил прекратить дело и освободить подзащитного от уголовной ответственности.

Ранее по аналогичным делам судили экс-игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев»: Владислава Лукина оштрафовали на 2,2 млн рублей, Михаила Воробьева – на 2 млн, а Анвар Сулейманов получил пять лет условного срока.

5 октября в Уфе задержали и заключили под стражу замначальника по призыву военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов. Его обвинили в получении крупной взятки за помощь местному жителю в освобождении от призыва.