Бывший канадский тренер «Салавата Юлаева» пытается отсудить у клуба более 3 млн рублей

У Венсана Риндо (слева) контракт был рассчитан на один сезон, но он его не доработал. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Экс-тренер вратарей «Салавата Юлаева» Венсан Риндо через суд требует признать незаконным свое увольнение и требует с клуба 3,1 млн рублей. Дело рассматривает Октябрьский районный суд Уфы.

В минувший четверг, 6 октября, в Уфе состоялось первое заседание по иску гражданина Канады Венсана Риндо к уфимскому ХК «Салават Юлаев». Бывший наставник вратарей башкирской команды требует признать незаконным факт его увольнения, которое случилось в марте 2022 года и выплатить ему зарплату и все причитающиеся бонусы. В свою очередь, представители клуба выставили встречное требование: канадец должен вернуть 563 тысячи рублей, пишет «КоммерсантЪ-Уфа».

На первом заседании, пишет издание, представитель Венсана Риндо пояснила, что экс-тренер не получил часть денег по контракту и вообще его уволили незаконно. В ответ представители клуба отметили, что контракт со специалистом был расторгнут 21 марта из-за грубого нарушения тренером своих обязанностей. Тогда тренер покинул Россию, но не подписал соглашение о расторжении контракта по соглашению сторон.

Напомним, весной этого года сразу шестеро хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули расположение команды, расторгнув контракты по соглашению сторон. Клуб не стал препятствовать их отъезду и расстался с легионерами без возможных финансовых санкций.