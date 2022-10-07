«Салават Юлаев» уступил «Металлургу», ведя по ходу встречи 2:0

фото: ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» у себя дома проиграл «Металлургу», имея преимущество в две шайбы. Игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялась 6 октября на «Уфа-Арене» и завершилась со счетом 2:3.

В начале матча хозяева воспользовались большинством: на третьей минуте забил Александр Хмельницкий, на восьмой – Павел Коедов. В течение следующих шести минут гости сравняли счет: отличился Филипп Майе и Никита Коростелев. Во втором периоде ни одна из команд не поразила ворота соперника. В конце заключительного отрезка «Металлург» вышел вперед благодаря голу Коди Кёррана.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:3 (2:2, 0:0, 0:1).

Голы:

1:0 (02:12) – Александр Хмелевский;

2:0 (07:14) – Павел Коледов;

2:1 (08:45) – Филипп Майе;

2:2 (13:52) – Никита Коростелёв;

2:3 (56:41) – Коди Кёрран.

Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает четвертую строчку с 18-ю очками в активе. В следующем матче уфимский клуб вновь сыграет у себя дома против московского «Динамо». Игра пройдет в субботу, 8 октября.