Между Башкирией и Челябинском пропал 34-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о пропаже молодого мужчины из Башкирии. О том, где находится 34-летний Руслан Минингулов, неизвестно с 29 сентября. Предполагается, что он может быть в Учалах или в селе Ларино под Челябинском.

Поисковики предоставили приметы пропавшего: плотное телосложение, карие глаза, рост – 176 см.

В момент исчезновения на нем была черная толстовка, черные кроссовки и светло-зеленые штаны.

Всех, кто что-то знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 8 800 700 54 52.