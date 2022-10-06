В Уфе с 10 по 12 октября перекроют улицы Пушкина и Советскую

В Уфе в период с 10 по 12 октября закроют участки улиц Пушкина и Советской. По информации столичного муниципалитета, решение принято в связи с торжественной церемонией открытия памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Решение об ограничении принято на период с 23:00 10 октября до 1:00 12 октября. Улица Советская будет перекрыто от Заки Валиди до Октябрьской Революции, а Пушкина – от Цюрупы до Ленина.

Планируется также провести первый фестиваль патриотической песни «Время Героев» и концерт мастеров искусств Башкортостана «Рожденный для бессмертной славы».