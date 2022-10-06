Житель Башкирии изнасиловал и убил свою молодую сожительницу

Фото: СК Башкирии

В Башкирии в отношении 42-летнего жителя Чишмов завершено расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, а также убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.

В ночь с 27 на 28 декабря, как установили следователи, фигурант уголовного дела и его 30-летняя сожительница были в гостях у своего знакомого. После распития алкоголя он совершил в отношении совей сожительницы насисльственные действия сексуального характера, а после несколько раз ударил ее руками и ногами, а также металлическим ковшом по голове, от чего она скончалась на месте.

Мужчина не признал свою вину, заявив, что нашел тело утром без признаков жизни. Однако следователям удалось опровергнуть эту версию. В скором времени уголовное дело вместе с обвинительным заключением направят в суд.