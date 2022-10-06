В Уфе Роскачество обнаружило в молоке двух торговых марок кишечную палочку

В Уфе Роскачество обнаружило в молоке торговых марок «Чишминский молочный завод» и «Свое-Наше» кишечную палочку и превышение по общему содержанию микроорганизмов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе Роскачество обнаружило в молоке торговых марок «Чишминский молочный завод» и «Свое-Наше» кишечную палочку и превышение по общему содержанию микроорганизмов. Итоги исследования за 2022 год были опубликованы на сайте национальной системы мониторинга качества.

В обзоре продукции обеих торговых марок говорится, что в молоке 3,2% жирности не было обнаружено опасного для здоровья человека количества тяжелых металлов, пестицидов, афлатоксинов, которые могут попадать в состав из кормов для животных. Меламин, использующийся в молочных продуктах для повышения концентрации белка, отсутствует как у «Чишминского молочного завода», так и у «Свое-Наше».

На данный момент Роскачество изучило 70 торговых марок молока в 25 регионах страны.