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Происшествия6 октября 2022 11:27

В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2

При обследовании в здании лечебницы не обнаружили ничего опасного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
6 октября в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2

6 октября в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2

Сегодня, 6 октября, в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в министерстве здравоохранения республики. Сколько именно человек было выведено из учреждения, в ведомстве не уточнили

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали здание лечебницы и не обнаружили ничего подозрительного. Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, в Уфе женщину будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве в детсаду.