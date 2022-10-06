В Стерлитамаке из-за угрозы минирования эвакуировали больницу №2

6 октября в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2

Сегодня, 6 октября, в башкирском городе Стерлитамаке из-за сообщения о минировании эвакуировали персонал и пациентов больницы №2. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в министерстве здравоохранения республики. Сколько именно человек было выведено из учреждения, в ведомстве не уточнили

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они обследовали здание лечебницы и не обнаружили ничего подозрительного. Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, в Уфе женщину будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве в детсаду.