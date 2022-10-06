Жителя Башкирии возмутил чиновник, который не сидит «Вконтакте»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Аургазинского района Александр И. пожаловался на главу сельского поселения, который не заходит в соцсети.

О своей странной истории сельчанин рассказал на странице Радия Хабирова. Мужчина заявил, что глава сельского поселения Толбазы в Аургазинском районе республики… не заходит в соцсети! Александр И. сослался на самого Радия Хабирова, рекомендовавшего всем чиновникам быть на связи с населением в социальных сетях.

Сельчанин также приложил к своем обращению скриншот страницы главы сельского поселения, на котором нет сообщения о том, когда пользователь был в сети в последний раз (это значит, что пользователь не открывал сайт больше трех месяцев).

К счастью, после обращения к Хабирову проблема обеспокоенного мужчины решилась сама собой. Глава сельского поселения все же зашел в соцсети.