В центре Уфы неизвестный надругался над школьницей

В соцсетях разлетаются ориентировки на предполагаемого насильника

В центре Уфы мужчина надругался над несовершеннолетней школьницей.

Такое сообщение распространилось по соцсетям и школьным чатам – родители предупреждали друг друга, чтобы не отпускали детей одних, ведь преступник разгуливает на свободе.

По предварительным данным, все произошло в промежуток между 8 и 9 часами вечера неподалеку от остановки «Фирма Мир». Якобы преступник затащил девочку в кусты на аллее рядом с Центром тибетской медицины, где и совершил развратные действия, после чего отобрал у нее сотовый телефон и скрылся. Перепуганная школьница дома все рассказала родителям, а те обратились в полицию.

Сейчас по соцсетям распространяется ориентировка на подозреваемого в надругательстве. Это мужчина лет 30-35, среднего роста и телосложения, с мощной выпирающей челюстью, одетый в спортивный костюм.

В региональном следственном комитете подтверждать или как-то комментировать информацию нам не стали, ссылаясь на тайну следствия. Как только нам будут известны какие-либо подробности, мы обязательно их опубликуем.