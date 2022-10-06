В Уфе 20-летнюю девушку с ДЦП отказались обслуживать в парикмахерской

фото: ОП РБ

В Уфе 20-летнюю Лизу Гайфуллину с диагнозом ДЦП отказались обслуживать в парикмахерской. Об этом 6 октября сообщили в Общественной палате Башкирии.

Историю об отказе в обслуживании члену ОП РБ Алине Хабировой рассказала мать Лизы Альфия. Женщина выбрала конкретную парикмахерскую для дочери, потому что на входе был установлен пандус, однако наличие подъемника не стало гарантией предоставления услуги для девушки с ограниченными возможностями. После того как об инциденте сняли сюжет на ТВ руководитель салона заверил, что провел с персоналом беседу, и заявил о готовности обслужить Гайфуллину .

– Из-за отсутствия опыта взаимодействия с инвалидами люди уходят в отказ, боятся и сторонятся их. Можно подготовиться теоретически, обложиться пандусами со всех сторон, но дело с мертвой точки не сдвинется и все останется таким же антуражным, – отметила Хабирова.

Лиза Гайфуллина занимается музыкой и любит гулять на улице и общаться с людьми. В этом году она стала участником открытых мастерских для детей с ограниченными возможностями здоровья в центре «Ломая барьеры».