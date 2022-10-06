В Башкирии бизнесмен создает фонд в поддержку батальона Салавата Юлаева

Бизнесмен из Башкирии Кирилл создает фонд для финансовой поддержки добровольческого батальона имени «Салавата Юлаева» Фото: Александр КОЦ

Бизнесмен из Башкирии Кирилл создает фонд для финансовой поддержки добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Предприниматель отказался называть фамилию, чтобы избежать обвинений в пиаре. Как стало известно «КП-Уфа», он занимается розничной продажей нефтепродуктов и строительством.

– Я создаю фонд или отдельный счет, называйте как хотите, откуда руководство батальона сможет тратить деньги на оперативные срочные нужды. Какое-то оснащение, медикаменты, вода, продукты – главное, чтобы не на складе лежало, а было востребовано здесь и сейчас, – говорит бизнесмен.

Кирилл поделился своей идеей с другими предпринимателями – и они его поддержали. Они заявили о готовности вложить в фонд от 20 до 100 тыс. рублей регулярно.

Инициатор батальона – полковник в отставке Артур Юмагужин – сказал, что «полностью доверяет» бизнесмену и заверил, что «каждая копейка из фонда пойдет на фронт».

О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено в субботу, 1 октября. В него будут брать жителей Башкирии, которые прошли горячие точки и участвовали в боевых действиях. За два дня заявку на вступление в подразделение подали более 300 человек.

Напомним, ранее республика уже сформировала два добровольческих батальона – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.