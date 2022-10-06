«Салават Юлаев» сыграет на домашней арене с «Металлургом» 6 октября

6 октября хоккейный клуб «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» примет магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 6 октября, хоккейный клуб «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» примет магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч начнется в 19:00 по местному времени.

Последний раз «юлаевцы» играли со «сталеварами» еще в январе. Тогда встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу магнитогорского клуба. Всего в КХЛ команды провели 68 матчей, в 39 из которых сильнее был СЮ.

Сейчас в Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место с 18-ю очками в активе. «Металлург» – второй, у него 20 баллов.