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Здоровье6 октября 2022 13:30

Башкирский врач пояснила, нужно ли прививаться от COVID-19 тем, у кого есть проблемы с сердцем

Данный вопрос волнует многих граждан
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирский врач-кардиолог Наиля Мамлеева пояснила, нужно ли прививаться от гриппа и коронавируса тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Как рассказала специалист Республиканского кардиологического диспансера в беседе с изданием «Молодежная газета», пациентам, страдающим сердечной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, перед прививкой стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом. Именно он должен принять решение о введении вакцины при отсутствии обострения сердечно- сосудистых заболеваний и компенсированной сердечной недостаточности.