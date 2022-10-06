Башкирский врач пояснила, нужно ли прививаться от COVID-19 тем, у кого есть проблемы с сердцем

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирский врач-кардиолог Наиля Мамлеева пояснила, нужно ли прививаться от гриппа и коронавируса тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Как рассказала специалист Республиканского кардиологического диспансера в беседе с изданием «Молодежная газета», пациентам, страдающим сердечной недостаточностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями, перед прививкой стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом. Именно он должен принять решение о введении вакцины при отсутствии обострения сердечно- сосудистых заболеваний и компенсированной сердечной недостаточности.