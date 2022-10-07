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Общество7 октября 2022 4:13

В Уфе 8 и 9 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Рынки будут открыты в течение шести часов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе в субботу и воскресенье, 8 и 9 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщила мэрия.

В субботу рынки, на которых горожане смогут купить свежие овощи и фрукты башкирских производителей, будут организованы на восьми площадках:

– участке автодороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского);

– на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;

– перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина;

– по улице Рабкоров возле домов №3, 5, 7 и 20;

– возле парка «Волна»;

– перед Дворцом спорта;

– перед Дворцом молодежи,

– на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье ярмарки пройдут на тех же площадках, кроме улицы Правды и парка «Волна».

Сельскохозяйственные рынки будут открыты в течение шести часов: с 10:00 до 16:00.