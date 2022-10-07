В Уфе 8 и 9 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки

фото: ufacity.info
В Уфе в субботу и воскресенье, 8 и 9 октября пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщила мэрия.
В субботу рынки, на которых горожане смогут купить свежие овощи и фрукты башкирских производителей, будут организованы на восьми площадках:
– участке автодороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского);
– на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;
– перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина;
– по улице Рабкоров возле домов №3, 5, 7 и 20;
– возле парка «Волна»;
– перед Дворцом спорта;
– перед Дворцом молодежи,
– на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье ярмарки пройдут на тех же площадках, кроме улицы Правды и парка «Волна».
Сельскохозяйственные рынки будут открыты в течение шести часов: с 10:00 до 16:00.