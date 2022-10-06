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Общество6 октября 2022 8:02

В Уфе женщине пришел счет за отсутствующее отопление

У гражданки из-за отсутствующего счетчика пришла квитанцию на оплату 4 тыс. рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе женщине пришел счет за отопление в сентябре, хотя оно было включено лишь в октяюре. Свое возмущение гражданка выразила на личной странице в социальных сетях главы Башкирии Радия Хабирова.

Уфимка пояснила, что у нее дома отсутствует счетчик тепла, и потому она вынуждена оплачивать отопление по тарифу.

– Делайте что-то с домами у которых нет счетчиков тепла! Пусть платят за семь месяцев которые отапливаются, а не за восемь! Отопление включили 1 октября, а за сентябрь снова просят четыре тысячи! Это беспредел какой-то. Почему этот вопрос не решается? – возмущается женщина.