В Башкирии за неделю на 5% подорожали картошка и морковь – до 26 и 27 рублей за килограмм соответственно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за неделю на 5% подорожали картошка и морковь – до 26 и 27 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщил Башстат, аналитики которого сравнили цены на продукты за 26 сентября и 3 октября.

Согласно данным статистиков, в стоимости также выросли полукопченая колбаса (на 3,6% – до 482 руб.), свекла (на 2,6% – до 25 руб.), сосиски (на 2,4% – до 411 руб.) и вермишель (на 2,2% – до 85,5 руб.).

В то же время подешевели гречка (на 3,8% – до 93 руб.), фруктовые консервы для детского питания и яблоки (на 3% – до 521,5 и 85,5 руб. соответственно), сметана (на 2,7% – до 265,5 руб.), черный чай (на 2,5% – до 1 133 руб.) и сахар (на 2,2% – до 68 руб.).