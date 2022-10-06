В Уфе вынесли приговор мужчине, который в 16 лет гантелью до смерти забил тетю и деда

В Уфе вынесли приговор мужчине, который в 16 лет гантелью до смерти забил своих тетю и деда. Половину своей жизни 32-летний убийца находился в розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе вынесли приговор мужчине, который в 16 лет гантелью до смерти забил своих тетю и деда. Половину своей жизни 32-летний убийца находился в розыске. Он прятался в разных городах России, но затем вернулся на родину и во всем сознался. Об этом 6 октября сообщил Следственный комитет Башкирии.

Двойное убийство было совершено в 2005 году. Тогда подсудимый проживал в квартире на улице Менделеева с 52-летней тетей и 75-летним дедом. Между ним и родственниками части возникали ссоры на бытовой почве. 26 мая он занимался физическими упражнениями с гантелями в своей комнате, когда тетя упрекнула его из-за разбросанной на полу одежды. В ходе конфликта злоумышленник нанес ей несколько ударов гантелью по голове, а затем взял нож и ударил им ее в шею. Не желаю оставлять свидетелей, подросток ударил спортивным снарядом и дедушку. От полученных травм оба скончались на месте происшествия, а юноша собрал вещи и убежал.

– При производстве первоначальных следственных действий следователи совместно с оперативниками установили причастность подсудимого к совершенному преступлению, и он был объявлен в розыск, – передали в СК РБ. – Подсудимый покинул республику и на протяжении 16 лет скрывался от следствия в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, ведя бродяжнический образ жизни. В 2021 году он прибыл в республику и обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.