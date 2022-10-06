ГИБДД Башкирии объявила массовые проверки водителей 6 октября

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 6 октября, отдельный батальон ГИБДД Башкирии и судебные приставы проведут массовые проверки водителей автобусов. Рейды будут организованы на 1 396 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Благорваском районе. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Мероприятия направлены на профилактику ДТП с участием пассажирского транспорта, – передал начальник дорожной полиции. – Внимание инспекторов будет обращено на выполнение автоперевозчиками требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок автобусами большой и малой вместимости, соблюдением водителями маршрутных транспортных средств ПДД.

Севастьянов попросил пассажиров автобусов с пониманием отнестись к проверкам.