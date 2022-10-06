Парламент Башкирии обратился в ФАС из-за роста цен на армейскую экипировку

Вице-спикер башкирского парламента направил обращение в адрес руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы из-за роста цен на армейскую экипировку Фото: Алексей ФОКИН

Вице-спикер башкирского парламента Константин Толкачев направил обращение в адрес руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Андрея Хомякова из-за роста цен на армейскую экипировку и инвентарь. Речь идет о спецодежде, обмундировании, термобелье, спальных мешках, снаряжении, медицинских изделиях и лекарственных препаратах первой необходимости. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– За последнюю неделю в адрес депутатов поступило большое количество обращений избирателей, в которых говорится о значительном росте цен на предметы армейской экипировки и самые необходимые медицинские товары, – сказал Толкачев. – То же самое отмечается и в других регионах. Очевидно, что цены поднялись в ответ на скачок спроса, вызванного сборами мобилизованных граждан.

Парламент Башкирии попросил ФАС проанализировать местный рынок и принять меры «в ответ на недобросовестные действия отдельных продавцов», которые допускают «необоснованный рост цен» на фоне повышенного спроса. По словам председателя Курултая «жажда наживы» со стороны магазинов, реализующих армейскую экипировку, «порой выходит за все мыслимые пределы». Толкачев добавил, что при необходимости депутаты готовы обсудить с антимонополистами предложения по совершенствованию законодательства.