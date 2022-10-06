Обвиняемого в мошенничестве замначальника полиции в Уфе отправили под домашний арест

В Уфе суд отправил под домашний арест 40-летнего замначальника отдела полиции №5, который обвиняется в мошенничестве

В Уфе суд отправил под домашний арест 40-летнего замначальника отдела полиции №5, который обвиняется в мошенничестве. Об этом 5 октября сообщил Следственный комитет Башкирии.

По версии следствия, высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов с 2020 по 2022 год убедил шестерых подчиненных взять в кредит крупные суммы денег и передать их ему в долг. При этом замначальника не собирался возвращать занятые средства.

– Суммы ссуженных денежных средств варьировалась от 200 до 800 тыс. рублей. Всего за указанный период подозреваемый обманным путем похитил денежные средства на общую сумму более 3 млн рублей. После того как кредиторы отчаялись получить свои деньги, они обратились к руководству МВД республики, – передали в СК РБ.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранные подразделением собственной безопасности МВД. Ведомство отстранило обвиняемого от должности.