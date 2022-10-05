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Общество5 октября 2022 15:45

В Уфе прибывший из зоны СВО росгвардеец сделал предложение девушке прямо на плацу

Трогательной историей поделился вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Ирек Сагитов (vk.com/ireksagitov)

Фото: Ирек Сагитов (vk.com/ireksagitov)

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сгаитов поделился в своих социальных сетях трогательной историей. Он побывал на встрече с росгвардейцами, прибывшими в Уфу из зоны проведения специальной военной операции. Во время торжественного построения один из бойцов вышел на плац и сделал предложение своей девушке.

- Это был очень трогательный момент для всех нас. И это доказывает, что несмотря на все тяготы, жизнь продолжается. Что наши бойцы, остаются простыми ребятами, у которых есть свои семьи, дети, любимые, - написал в своих соцсетях Сагитов.

По словам вице-премьера, девушка ответила согласием на предложение руки и сердца. Присутствующие на мероприятии бойцы Росгвардии и башкирские чиновники поздравили молодых и пожелали им счастья.