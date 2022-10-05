В Башкирии ожидаются дожди и заморозки -3°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 6 октября, в Башкирии ожидаются дожди и заморозки. Это следует из опубликованного региональным МЧС прогноза погоды.

Синоптики прогнозируют завтра в республике облачную погоду. Ночью и днем в некоторых районах пройдут небольшие (а на западе – умеренные) дожди. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду.

Грядущей ночью будет довольно холодно: столбики термометров опустятся до +4, +9°, а на востоке приборы зафиксируют -3°. А вот днем будет уже ощутимо теплее: воздух прогреется до +9, +14°, а на юго-востоке аж до +17°.

На региональных дорогах никаких туманов не предвидится, а потому видимость будет хорошая.