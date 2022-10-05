В Уфе сотни жителей остались без холодной воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 5 октября, жители нескольких домов остались без холодной воды. Об этом рассказали сотрудники предприятия «Уфаводоканал».

Сообщается, что возле дома №7а на улице Менделеева была обнаружена утечка из земли. Из-за организованных ремонтных работ специалистам пришлось отключить водопровод.

Таким образом, на улице Менделеева остались без воды жилые дома 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 11/1, а также административное здание и Центральный тепловой пункт №313.

«Уфаводоканал» принесло извинения местным жителям за возможные временные неудобства.