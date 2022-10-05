В современном мире умение говорить о своем творчестве - необходимый навык. «Медиасеть школьных студий «КультУРА!» - это масштабная творческая лаборатория, где воспитанники музыкальных, художественных школ, школ искусств учатся говорить и доводить до широкой аудитории то, что они знают изнутри, чем живут и дышат. Новый проект реализует Детско-юношеский телеканал «Тамыр» совместно с АНО «Бишек» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

4 октября в Конгресс-холле «Торатау» состоялся Первый фестиваль Медиасети школьных студий «КультУРА!» с чествованием авторов лучших публикаций в социальных сетях, фотографий, видеосюжетов. Оценивало работы юных культурных обозревателей жюри, в составе которого работают известный российский журналист, телеведущий, обозреватель телеканала «Россия-Культура» Владислав Флярковский, режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и семейных телепроектов на каналах: «Карусель», «О!», «Россия» и др. Антон Михалев.

Проект стартовал в октябре прошлого года. В работу Медиасети «КультУРА!» включились 10 школ и колледжей республики. В каждой школе были созданы команды медийщиков, которые в течение года делали контент под руководством профессионалов. Трудились в онлайн и офлайн мастер-классах, интенсив-тренингах, воркшопах, съемках. Ребята получили возможность рассказывать о своих мероприятиях, успехах, актуальных вопросах более качественно и на большую аудиторию. О музыке, хореографии, изобразительном искусстве, о достижениях и трудностях, об истории, настоящем и будущем родной культуры, о значении творчества для страны и лично для каждого. Об этом и многом другом были работы юных культурных обозревателей.

Чествовали победителей Первого фестиваля Медиасети школьных студий «КультУРА!» как настоящих звезд: красная дорожка, свет софитов, именитые гости, которые так искренне приветствовали каждого участника и радовались вместе с ними.

По итогам конкурса были награжлдены победители в четырех номинациях: 1 место в номинации «Талант снимать. Видеосюжет» присудили Детской школе искусств имени З.Биишевой из села Мраково Кугарчинского района; 2 место - у Детской музыкальной школы города Салават, 3 место - у Детской музыкальной школы №1 имени Н.Сабитова.

В номинации «Талант продвигать.Соцсети» обладателем 1 места стала Дарина Ахметдинова, Детская школа искусств Нуримановского района. 2 место у Детской школы искусств им. З.Биишевой села Мраково, авторы: Станислав Бушуев и Динислам Емилов. 3 место – Алсу Зайнуллина, Средний специальный музыкальный колледж.

Победителем в номинации «Талант писать. Тексты» стала Анастасия Сираева, Детская школы искусств города Стерлитамак, 2 место у Башкирского хореографического колледжа имени Р.Нуреева, а на 3 месте - Александра Пенкина, Детская школа искусств им. В.Пегова.

В номинации «Талант видеть. Фотография» следующие результаты: 1 место у Элины Нуриевой из Среднего специального музыкального колледжа. 2 место у Детской школы искусств №3, Уфа. А 3 место завоевала Ильнара Гайбатова, Детская школа искусств села Аскино.

Были вручены и специальные призы. «Культурный обозреватель» – Роксолана Габбасова из Детской музыкальной школы города Салават. «Фоторепортер» – Самира Гарифуллина, г.Стерлитамак. «Телеведущий» – Эмилия Зубаирова, учащаяся Башкирского хореографического колледжа имениР.Нуреева. «Команда мечты» – Детская школа искусств №3, Уфа. Лауреаты номинации «Талант видеть. Фотография» были удостоены специальных призов от выдающегося культурного обозревателя Владислава Флярковского. Юные фотографы получили в подарок свои лучшие фотографии, оформленные в рамки.

В рамках проекта Медиасеть школьных студий «КультУРА!» была организована и презентована фотовыставка «Культкадр». Обычные школьники с обычными смартфонами смогли создать фотографии, которые удивили и профессиональных фотографов.

Проект «КультУРА!» растит достойную смену медийщикам в области культуры как в пределах республики, так и в масштабе страны. Позитивный контент, создаваемый в ходе реализации проекта, привлечет внимание новых ребят к музыке, изо, хореографии, будет воспитывать новых зрителей и слушателей.