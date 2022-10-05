От COVID-19 в Башкирии скончались еще три человека

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 842 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 842 человека. Об этом 5 октября сообщил местный оперштаб.

Диагностировали COVID-19 еще 623 жителям республики. Всего на территории региона подтверждено более 321,8 тыс. случаев COVID-19.

Переболели коронавирусом 311,3 тыс. человек, 740 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 4 653 жителя: 239 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.