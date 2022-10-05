Вход на территории школ в Уфе ограничат магнитными замками

В Уфе на калитках при входе на территории школ из соображений безопасности планируется установить магнитные замки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Уфе на калитках при входе на территории школ из соображений безопасности планируется установить магнитные замки. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 5 октября сообщил начальник управления образования башкирской столицы Азат Батыршин.
– В целях исключения сквозного прохода посторонними лицами планируется установка магнитных замков на входы на территории школ, – сказал чиновник.
Напомним, на прошлой неделе мэр Уфы распорядился закрыть для посторонних все школы на фоне трагического инцидента в Ижевске. Там мужчина ворвался в школу №88 и устроил стрельбу: погибли 11 детей и шестеро взрослых.