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Общество5 октября 2022 12:10

Вход на территории школ в Уфе ограничат магнитными замками

Об этом сообщили в мэрии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе на калитках при входе на территории школ из соображений безопасности планируется установить магнитные замки

В Уфе на калитках при входе на территории школ из соображений безопасности планируется установить магнитные замки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на калитках при входе на территории школ из соображений безопасности планируется установить магнитные замки. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 5 октября сообщил начальник управления образования башкирской столицы Азат Батыршин.

– В целях исключения сквозного прохода посторонними лицами планируется установка магнитных замков на входы на территории школ, – сказал чиновник.

Напомним, на прошлой неделе мэр Уфы распорядился закрыть для посторонних все школы на фоне трагического инцидента в Ижевске. Там мужчина ворвался в школу №88 и устроил стрельбу: погибли 11 детей и шестеро взрослых.