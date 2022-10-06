В Башкирии женщина одним ударом ножа убила бывшего мужа

В Караидельском районе Башкирии 34-летняя местная жительница ударила бывшего мужа ножом

В Караидельском районе Башкирии 34-летняя местная жительница ударила бывшего мужа ножом. Он скончался в больнице. Против женщины возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом 5 октября сообщил Следственный комитет и МВД республики.

По версии следствия, вечером 4 октября совместно проживающие экс-супруги вернулись домой от соседей, с которыми распивали алкоголь. Дома между ними на фоне ревности возникла ссора. Во время конфликта женщина взяла нож и один раз ударила им 33-летнего бывшего в грудь. После этого она вызвала скорую помощь и полицию, сказав сотрудникам, что тот сам себя ранил.

Потерпевшего госпитализировали, однако он умер на больничной койке. В конечном счете подозреваемая созналась в содеянном. Сейчас с ней работают следователи. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.