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Происшествия5 октября 2022 11:00

В Уфе женщину будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве в детсаду

На предварительном следствии фигурантка уголовного дела согласилась с предъявленными ей обвинениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе за заведомо ложное сообщение об акте терроризма будут судить 42-летнюю местную жительницу, которая летом текущего года позвонила по мобильному телефону в детский сад и заявила, что там готовится взрыв

В Уфе за заведомо ложное сообщение об акте терроризма будут судить 42-летнюю местную жительницу, которая летом текущего года позвонила по мобильному телефону в детский сад и заявила, что там готовится взрыв

В Уфе за заведомо ложное сообщение об акте терроризма будут судить 42-летнюю местную жительницу, которая летом текущего года позвонила по мобильному телефону в детский сад и заявила, что там готовится взрыв. Об этом 5 октября рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

Сотрудники дошкольного учреждения восприняли угрозу как реальную и сообщили о ней в службу спасения и полицию. В ходе проверки правоохранительные органы не нашли в здании детсада никаких взрывных устройств.

На предварительном следствии фигурантка уголовного дела согласилась с предъявленными ей обвинениями.