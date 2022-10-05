В Уфе объявили поиски 31-летнего Альберта Гафарова, пропавшего 29 сентября

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе пропал 31-летний Альберт Гафаров. 29 сентября он вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Об этом в среду, 5 октября, сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост – 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и зелено-голубые глаза.

Предположительно, был одет в черную куртку, синие джинсы и светлые кроссовки.

Всех, кто видел Альберта Гафарова или знает о его местонахождении, просят обратиться по телефону: 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.