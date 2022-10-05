В Башкирии во время тренировки скончался 14-летний каратист

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В башкирском городе Октябрьский во время тренировки скончался 14-летний каратист. О произошедшем рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Из предварительных данных следует, что вчера вечером, 4 октября, во время тренировки в одной из городских секций спортивных единоборств подростку стало плохо, он потерял сознание и умер.

На место ЧП для координации деятельности правоохранителей и сотрудников экстренных служб выезжал прокурор Октябрьского Денис Семенов. Специалисты устанавливают причины и условия случившейся трагедии. Также будет дана оценка исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке, в том числе оказываемых услуг.

По итогам проверки при наличии оснований правоохранители рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также по данному факту проводится доследственная проверка сотрудниками СК города Октябрьский.