В Уфе подполковника полиции подозревают в мошенничестве, связанным с обманом сослуживцев.

По данным издания BAZA, замначальника одного из отделов полиции Уфы с 2020 года выманивал у коллег крупные денежные суммы под разными предлогами. Доходило до того, что страж порядка просил коллег брать кредиты. Всего подполковник, якобы, выпросил у сослуживцев порядка двух миллионов рублей. После того, как полицейские поняли, что деньги начальник им не вернет, они обратились к коллегам.

В пресс-службе МВД Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что сейчас расследованием странной истории сейчас занимаются сотрудники следственных органов, а выявили ее в службе собственной безопасности. Полицейские добавили, что замначальника отдела обещал сослуживцам вернуть деньги, но «взятые на себя обязательства не исполнил».

Горе-заемщика уже отстранили от службы в полиции. Если его вину докажут, то мужчину уволят и органов и привлекут к ответственности.