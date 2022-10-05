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Происшествия5 октября 2022 10:00

Под Уфой 15-летний подросток на питбайке Kayo врезался в Lada Kalina

Одного из родителей юноши привлекли к административной ответственности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

Под Уфой в поселке Нагаево 15-летний подросток на питбайке врезался в легковушку. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло 4 октября около четырех часов дня на пересечении улиц Саиди и Кудашевой. Юноша на двухколесном Kayo не уступил дорогу Lada Priora и столкнулся с ней. Школьник получил травмы и был госпитализирован.

Одного из родителей подростка привлекли к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу, который не имеет права им управлять. Наказание предусматривает штраф в 30 тыс. рублей. Также ГИБДД проводит отдельное разбирательство по факту инцидента. По итогам проверки материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, которая рассмотрит вопрос о том, чтобы привлечь родителей юноши по еще одной статье – о невыполнении своих обязанностей.