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Общество5 октября 2022 9:30

В Уфе все детсады поставили на круглосуточную охрану

Всего в городе есть 221 дошкольное учреждение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе по поручение мэра Ратмира Мавлиева все детсады поставили на круглосуточную охрану

В Уфе по поручение мэра Ратмира Мавлиева все детсады поставили на круглосуточную охрану

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе по поручение мэра Ратмира Мавлиева все детсады поставили на круглосуточную охрану. Всего в городе есть 221 такое учреждение. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 5 октября сообщил начальник управления образования башкирской столицы Азат Батыршин.

Чиновник также рассказал о мерах безопасности в школах. Во всех общеобразовательных организациях города есть пожарная сигнализация и «тревожная кнопка». Турникетами оборудованы только 45 учреждений, дверьми с магнитным замком – 108, арочными и ручными металлоискателями – 122 и 123 соответственно.

Напомним, на прошлой неделе мэр Уфы распорядился закрыть для посторонних все школы на фоне трагического инцидента в Ижевске. Там мужчина ворвался в школу №88 и устроил стрельбу: погибли 11 детей и шестеро взрослых.