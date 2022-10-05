В Уфе все детсады поставили на круглосуточную охрану

В Уфе по поручение мэра Ратмира Мавлиева все детсады поставили на круглосуточную охрану Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе по поручение мэра Ратмира Мавлиева все детсады поставили на круглосуточную охрану. Всего в городе есть 221 такое учреждение. Об этом на оперативном совещании в местной администрации 5 октября сообщил начальник управления образования башкирской столицы Азат Батыршин.

Чиновник также рассказал о мерах безопасности в школах. Во всех общеобразовательных организациях города есть пожарная сигнализация и «тревожная кнопка». Турникетами оборудованы только 45 учреждений, дверьми с магнитным замком – 108, арочными и ручными металлоискателями – 122 и 123 соответственно.

Напомним, на прошлой неделе мэр Уфы распорядился закрыть для посторонних все школы на фоне трагического инцидента в Ижевске. Там мужчина ворвался в школу №88 и устроил стрельбу: погибли 11 детей и шестеро взрослых.