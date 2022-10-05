Женщины Башкирии свяжут носки и варежки для участников СВО

Фото: Культурно-досуговый центр «Сеньор»

Жительницы Башкирии свяжут шапки, носки и варежки для участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба региональной Общественной палаты.

Идея такой гуманитарной помощи посетительницам культурно-досугового центра «Сеньор» предложила заместитель руководитель организации Кристина Недорезова, которая также является председателем Общественной палаты Башкирии.

Женщины с энтузиазмом восприняли идею. Недорезова считает, если посетительницы свяжут теплые вещи, то в общей сложности наберется целых две большие коробки с одеждой.

– Желающие присоединиться к рукоделию во благо могут обратиться к Кристине лично и передать ей связанные вещи, – пишет пресс-служба Общественной палаты.