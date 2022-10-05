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Общество5 октября 2022 8:48

Вице-спикер парламента Башкирии компенсировал двум женам мобилизованных траты на сборы

Рустем Ахмадинуров лично навестил супруг военнослужащих
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Рустем Ахмадинуров

фото: телеграм // Рустем Ахмадинуров

Вице-спикер башкирского парламента Рустем Ахмадинуров компенсировал двум женам мобилизованных жителей республики часть затрат на сбор вещмешка в дорогу к пункту дислокации. Обе женщины потратили на одежду и бытовой инвентарь для своих супругов по 30 тыс. рублей. Об этом 4 октября депутата сообщил в своем телеграм-канале.

– Навестил двух мам, оставшихся после мобилизации мужей одних на хозяйстве. У каждой из них – пока безработной Ольги и сотрудницы детсада Земфиры, находящейся в отпуске по уходу за 1,5-годовалым ребенком, – по двое малолетних детей, – написал Ахмадинуров. – Узнал, что обе потратили на сбор вещмешка (рюкзак, нательное белье, спальный мешок, флис, берцы) по 30 тыс. руб. каждая.

Ахмадинуров также пообещал женщинам передать их мужьям посылку с провизией в Саратов, где они проходят боевое слаживание.