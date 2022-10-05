Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Уфе превысила эпидпорог на 82%

На долю детей до 14 лет приходится 24,7% от общего числа зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Уфе превысила недельный эпидемиологический порог на 82%. Об этом на оперативном совещании в мэрии 5 октября сообщила начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны Роспотребнадзора Венера Саттарова.

– [За неделю] зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. На долю детей до 14 лет приходится 24,7% от общего числа зарегистрированных случаев, – рассказала представитель надзорного ведомства.

Она добавила, что, несмотря на превышенный эпидпорог, по сравнению с предыдущей неделей в Уфе наблюдается снижение заболеваемости на 10%.