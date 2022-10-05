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Общество5 октября 2022 7:29

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Уфе превысила эпидпорог на 82%

За неделю в городе зарегистрировали 10 тыс. случаев инфицирования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На долю детей до 14 лет приходится 24,7% от общего числа зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ

На долю детей до 14 лет приходится 24,7% от общего числа зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Уфе превысила недельный эпидемиологический порог на 82%. Об этом на оперативном совещании в мэрии 5 октября сообщила начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны Роспотребнадзора Венера Саттарова.

– [За неделю] зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. На долю детей до 14 лет приходится 24,7% от общего числа зарегистрированных случаев, – рассказала представитель надзорного ведомства.

Она добавила, что, несмотря на превышенный эпидпорог, по сравнению с предыдущей неделей в Уфе наблюдается снижение заболеваемости на 10%.