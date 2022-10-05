Мэр Уфы Ратмир Мавлиев представил нового начальника управления капстроительства Руслана Хайруллина

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

На оперативном совещании в уфимской мэрии, сегодня, 5 октября, сити-менеджер Ратмир Мавлиев лично представил нового члена своей команды. Начальником управления капитального строительства городской администрации еще 26 сентября был назначен Руслан Хайруллин. Мэр башкирской столицы поприветствовал его и представил коллегам. Чиновник уже приступил к исполнению своих обязанностей.

- Руслан Фидаратович является кандидатом экономических наук, имеет отличный опыт работы в строительной сфере, в инжиниринговых компаниях. Мы рассчитываем на вас, очень много объектов, которые требуют сегодня очень много внимания. Вперед! – напутствовал Мавлиев нового сотрудника администрации Уфы.