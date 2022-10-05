Хабиров вышел на связь из Москвы и рассказал о строительстве кампуса НОЦ в Уфе

Радий Хабиров сообщил, что завершены последние переговоры по вопросу строительства кампуса НОЦ в Уфе.

Глава Башкирии вышел на связь из Москвы и сообщил приятную для всех жителей республики новость – в Уфе уже точно начнется строительство кампуса Евразийского НОЦ. Он рассказал, что сегодня в Москве завершены все переговоры по вопросам финансирования проекта.

Всего, по словам Хабирова, на проект выделили около 20 миллиардов рублей, при этом 60% затрат компенсируют из федерального центра. Появится студенческий кампус на берегу реки Белой - между Белым домом и зданием отеля на улице Аксакова.

Помимо общежитий для студентов научно-образовательного центра, в комплексе также появятся пространства для занятий наукой, спортом и развлечений студентов.

- Это огромное достижение для нашей республики, которая, конечно, должна развиваться, несмотря ни на какие внешние вызовы, - добавил Хабиров в соцсетях.