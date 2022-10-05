Резервисты из Башкирии вышли на связь с близкими

Мобилизованные из Зианчуринского района Башкирии передали привет жителям республики.

После получения повесток резервистов из Башкирии отправили на боевое слаживание в одну из учебных частей. Вскоре после этого резервистам начали собирать посылки с необходимыми предметами – одеждой и бытовыми принадлежностями.

Накануне резервисты из Зианчуринского района Башкирии, находящиеся в учебной части, получили посылку из республики. Мобилизованные поблагодарили земляков за оказанную любовь и теплоту.

- Искренне верим, что доброта вернется к вам всем в еще большем размере. обещаем, что с честью и достоинством выполним свой долг перед Родиной, - написал один из резервистов в соцсетях и прикрепил фотографию.