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Общество5 октября 2022 6:11

Резервисты из Башкирии вышли на связь с близкими

Мобилизованные передали привет республике
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Мобилизованные из Зианчуринского района Башкирии передали привет жителям республики.

После получения повесток резервистов из Башкирии отправили на боевое слаживание в одну из учебных частей. Вскоре после этого резервистам начали собирать посылки с необходимыми предметами – одеждой и бытовыми принадлежностями.

Накануне резервисты из Зианчуринского района Башкирии, находящиеся в учебной части, получили посылку из республики. Мобилизованные поблагодарили земляков за оказанную любовь и теплоту.

- Искренне верим, что доброта вернется к вам всем в еще большем размере. обещаем, что с честью и достоинством выполним свой долг перед Родиной, - написал один из резервистов в соцсетях и прикрепил фотографию.