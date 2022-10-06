фото: glavarb.ru
В Башкирии с 20 октября закроют движение автобусов по сезонным и садовым маршрутам пригородного сообщения. Об этом предупредил «Башавтотранс». Госперевозчик опубликовал список рейсов, которые будут приостановлены. Всего их 36:
– №128 «Уфа (Северный автовокзал) – Сады Карашиды»;
– №132 «Уфа (Северный автовокзал) – село Федоровка
– №139 «Уфа (Северный автовокзал) – село Тикеево;
– №111 «Уфа – Кармасан»;
– №111к «Уфа (Южный автовокзал) – Кушнаренковский район, СНТ «Факел»;
– №113к «Уфа (Южный автовокзал) – Уфимский район СНТ «Бачурино»;
– №114 «Уфа – Сады «Юматово»;
– №117 «Уфа – СНТ «Родник»;
– №120 «Уфа – Мусино»;
– №120к «Уфа – Сады УАИ»;
– №123 «Уфа – Сады «Лесная поляна»;
– №125 «Уфа Южный АВ – Федоровка»;
– №126 «Уфа – П/т «Автомобилист»;
– №135 «Уфа – Сады «Демские»;
– №150 «Уфа (Южный автовокзал) – село Балагушево»;
– №152 «Уфа (Южный автовокзал) – деревня Репьевка СНТ «Нарат»;
– №154 «Уфа (Южный автовокзал) – село Александровка»;
– №156 «Уфа (Южный автовокзал) – Кушнаренковский район;
– №157 «Уфа – Фомичево»;
– №108 «Нефтекамск – Ст.Уразаево – Сады-огороды»;
– №111 «Нефтекамск – Зубовка – Сады-огороды»;
– №116 «Автовокзал – Сады «Сухайла»;
– №109М «Колхозный рынок – Сады «Майские»;
— №110-1 «Стерлитамак – сады Аэропорт-1»;
– №110-2 «Стерлитамак – сады Аэропорт-2»;
– №112 «Стерлитамак – сады Урняк – Цветаевка»;
– №112а «Стерлитамак – сады Урняк – Кожевник»;
– №125 «Стерлитамак АВ – Сады «Ильмень»;
– №126 «Стерлитамак – Сады Веселое»;
– №132 «Стерлитамак – сады Сосновка»;
– №157 «Стерлитамак – Сады Ясное»;
– №157-2 «Стерлитамак – Сады Ясное-2»;
– №157б «Стерлитамак – сады Каучук 5/3»;
– №158 «Стерлитамак АВ – Сады «Строитель-3»;
– №159 «Стерлитамак – сады Подлесное»;
– №162 «Стерлитамак – сады Рощинский».