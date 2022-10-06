фото: glavarb.ru

В Башкирии с 20 октября закроют движение автобусов по сезонным и садовым маршрутам пригородного сообщения. Об этом предупредил «Башавтотранс». Госперевозчик опубликовал список рейсов, которые будут приостановлены. Всего их 36:

– №128 «Уфа (Северный автовокзал) – Сады Карашиды»;

– №132 «Уфа (Северный автовокзал) – село Федоровка

– №139 «Уфа (Северный автовокзал) – село Тикеево;

– №111 «Уфа – Кармасан»;

– №111к «Уфа (Южный автовокзал) – Кушнаренковский район, СНТ «Факел»;

– №113к «Уфа (Южный автовокзал) – Уфимский район СНТ «Бачурино»;

– №114 «Уфа – Сады «Юматово»;

– №117 «Уфа – СНТ «Родник»;

– №120 «Уфа – Мусино»;

– №120к «Уфа – Сады УАИ»;

– №123 «Уфа – Сады «Лесная поляна»;

– №125 «Уфа Южный АВ – Федоровка»;

– №126 «Уфа – П/т «Автомобилист»;

– №135 «Уфа – Сады «Демские»;

– №150 «Уфа (Южный автовокзал) – село Балагушево»;

– №152 «Уфа (Южный автовокзал) – деревня Репьевка СНТ «Нарат»;

– №154 «Уфа (Южный автовокзал) – село Александровка»;

– №156 «Уфа (Южный автовокзал) – Кушнаренковский район;

– №157 «Уфа – Фомичево»;

– №108 «Нефтекамск – Ст.Уразаево – Сады-огороды»;

– №111 «Нефтекамск – Зубовка – Сады-огороды»;

– №116 «Автовокзал – Сады «Сухайла»;

– №109М «Колхозный рынок – Сады «Майские»;

— №110-1 «Стерлитамак – сады Аэропорт-1»;

– №110-2 «Стерлитамак – сады Аэропорт-2»;

– №112 «Стерлитамак – сады Урняк – Цветаевка»;

– №112а «Стерлитамак – сады Урняк – Кожевник»;

– №125 «Стерлитамак АВ – Сады «Ильмень»;

– №126 «Стерлитамак – Сады Веселое»;

– №132 «Стерлитамак – сады Сосновка»;

– №157 «Стерлитамак – Сады Ясное»;

– №157-2 «Стерлитамак – Сады Ясное-2»;

– №157б «Стерлитамак – сады Каучук 5/3»;

– №158 «Стерлитамак АВ – Сады «Строитель-3»;

– №159 «Стерлитамак – сады Подлесное»;

– №162 «Стерлитамак – сады Рощинский».