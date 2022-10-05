В Башкирии водитель решил попить чай за рулем и угробил двух студентов

В Башкирии осудили дальнобойщика, который отвлекся на чай и врезался в Lada Granta

Страшная и нелепая история произошла в Кушнаренковском районе Башкирии в январе 2021 года. 59-летний водитель из Татарстана ехал за рулем грузовика Mercedes-Benz по трассе М-7. Мужчина, как он сам объяснил, решил на ходу налить себе чай, поперхнулся и отвлекся от дороги. По жуткому стечению обстоятельств, в этот момент грузовик выбросило на встречную полосу, по которой ехала Lada Granta с двумя пассажирами. В результате столкновения погибли водитель и один из пассажиров легковушки. Известно, что погибшими оказались студенты, которые ехали в общежитие своего колледжа.

В суде водитель грузовика полностью признал вину и раскаялся. Он признался, что поперхнулся чаем и из-за этого тяжелую машину выбросило на «встречку». В итоге мужчину приговорили к четырем годам заключения в колонии-поселении, запретили заниматься коммерческими перевозками и оштрафовали на три миллиона в пользу близких потерпевшей стороны.