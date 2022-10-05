При парламенте Башкирии создадут Конституционный совет

При парламенте Башкирии планируется создать Конституционный совет – взамен упраздненного Конституционного суда

При парламенте Башкирии планируется создать Конституционный совет – взамен упраздненного Конституционного суда республики. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем пленарном заседании. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил Спикер Константин Толкачев, Конституционный совет начнет действовать 1 января 2023 года. Его основной миссией будет «укрепление конституционной законности и обеспечение высшей юридической силы основного закона республики». Орган будет давать заключение о соответствии Конституции Башкирии, его наделят правом законодательной инициативы.

– Предполагается, что Конституционный совет будет состоять из трех членов, назначаемых на пятилетний срок полномочий: Председателя, заместителя Председателя и секретаря. Законопроектом устанавливаются требования к кандидатурам на эти должности и порядок их вступления в должность, – добавил председатель парламента.

Согласно законопроекту, кандидатуры на избрание членов совета в срок до 1 декабря текущего года должен будет внести глава Башкирии. До 31 декабря парламент рассмотрит эти предложение и примет по ним решения. С 1 января члены Конституционного совета Башкирии приступят к исполнению своих обязанностей.