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Происшествия5 октября 2022 3:29

В Башкирии сгорел КамАЗ с зерном и 2 га поля

Инцидент произошел недалеко от деревни Саргамыш
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера, 4 октября, в Салаватском районе в поле сгорел грузовик. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в 10 километрах от деревни Саргамыш. На месте ЧП работали пожарные, по прибытии они обнаружили горение пожнивных остатков на площади двух гектаров, а также полыхающий груженый зерном КамАЗ.

Специалисты потушили пожар менее чем за два часа, его распространение также удалось предотвратить. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего происшествия устанавливает дознаватель МЧС.