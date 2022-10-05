В Башкирии сгорел КамАЗ с зерном и 2 га поля

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера, 4 октября, в Салаватском районе в поле сгорел грузовик. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в 10 километрах от деревни Саргамыш. На месте ЧП работали пожарные, по прибытии они обнаружили горение пожнивных остатков на площади двух гектаров, а также полыхающий груженый зерном КамАЗ.

Специалисты потушили пожар менее чем за два часа, его распространение также удалось предотвратить. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего происшествия устанавливает дознаватель МЧС.